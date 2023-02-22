Молдова готова до повного спектру загроз із боку Росії, - глава МЗС

"Звичайно, у нас обмежені кошти, але водночас ми не самотні у цьому", - заявив він.

За словами Попеску, успіх України на полі бою зменшив можливість захоплення Придністров'я.

"Ми не думаємо, що Молдова перебуває у стані військової загрози, поки Україна чинить опір і тримає лінію фронту подалі від нас", - заявив він.

При цьому він додав, що після вторгнення РФ в Україну уряд Молдови був постійно насторожі щодо загроз, включаючи загрози вибухів та кібератак.

"В останній рік ризики та погрози були значно вищими, ніж раніше", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що громадяни Молдови виявляють рішучість, хочуть рухатися у бік демократії та вступити до братства європейських країн.

Нещодавно українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Після цього президент Травня Санду заявила, що Росія хоче за допомогою людей з військовою підготовкою та опозиційних протестів змінити владу в країні.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що РФ планує захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання військ.

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