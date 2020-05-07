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Дощі та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Політика     07.05.2020 - 08:00
Дощі та похолодання: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні по всій Україні буде дощ

Погода в Україні 7 травня погіршиться, йтимуть дощі, а температура повітря коливатиметься від +12 до +20. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні по всій Україні буде дощ. У західних областях вдень буде +12+15, а вночі +3+8. На півночі теж будуть опади, температура повітря вдень складе +12+16, а вночі +6+9. У східних областях буде невеликий дощ, вдень буде +15+20, а вночі +8+11. У центрі країни сьогодні вдень буде +11+17, а вночі +4+10. На півдні країни дощі, вдень буде +12+17, а вночі +6+10.

Дощі та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні будуть значні дощі. Температура повітря вдень складе +11+13, а вночі +6+10.

Дощі та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, за даними УкрГідрометцентру, вночі та вранці 7 травня у Києві та Київській області будуть значні дощі.

Також РБК-Україна писало, що погода в Україні цього тижня буде переважно дощовою, у деяких регіонах очікуються грози та град, а також сильний вітер.

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