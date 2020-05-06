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Карпати засипає снігом: синоптики оголосили штормове попередження

Новини » Суспільство     06.05.2020 - 13:10
Карпати засипає снігом: синоптики оголосили штормове попередження
Ілюстративне фото (wikimedia.org dahu1)

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин

Погода в Карпатах 7 травня суттєво погіршиться, синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку. Про це повідомляє Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах.

Як зазначається, можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин, через що радять утриматись від походів на високогір'я.

"Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), внаслідок значних опадів у вигляді снігу та мокрого снігу, очікується: 7 травня - на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей", - йдеться у повідомленні.

Крім того, сьогодні на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується помірна сніголавинна небезпека.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що у погода травні принесе спеку до +30 градусів у деяких областях. Втім, стовпчики термометрів поповзуть вгору до кінця місяця, вважають синоптики, а поки в країні дощитиме і помірно тепло, але з різкими температурними перепадами.

Зазначимо, цей тиждень в Україні йдуть сильні дощі та оголошено штормове попередження. Крім того, випав сніг та йде град у деяких областях.

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