Різке похолодання та грози: прогноз погоди на сьогодні

Іллюстративне фото (УНІАН)

Сьогодні похолодає у західних областях

Погода в Україні 6 травня погіршиться, передають грози та дощі, а температура повітря коливатиметься від +9 до +21. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні різко похолодає, зокрема, у Львівській області, також будуть дощі, температура повітря вдень складе +9+14, а вночі +4+8. На півночі країни теж дощі, але трохи тепліше, вдень +15+18, а вночі +9+11. У східних областях сьогодні ще й грози, температура повітря вдень складе +17+21, а вночі +9+11. У центральних областях дощі, вдень буде +15+20, а вночі +9+11. На півдні країни будуть дощі та грози, температура повітря вдень складе +16+19, а вночі +9+12.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні будуть дощі. Вдень температура повітря складе +14+16, а вночі +9+11.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що погода буде дощовою в найближчі два тижні, хоча і будуть невеликі перепочинки. Заливатиме всю країну, але найсильніший удар візьме на себе захід - тут очікуються потужні зливи.

Раніше в Києві затопило кілька вулиць через сильні зливи. В результаті сильної зливи з грозою на багатьох вулицях столиці утворилися потоки води.