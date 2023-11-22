Непогода усилится. В Киеве предупредили о мокром снеге и гололеде завтра

В Киеве продолжается расчистка дорог , тротуаров и остановок общественного транспорта от снега. Впрочем, уже завтра, 23 ноября, стоит ожидать ухудшения погодных условий снова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации.

Сейчас "Киевавтодор" вывел на улицы Киева 70 бригад ручной уборки, общим количеством более 500 человек. Также работают 312 единиц специальной техники. Все дороги обрабатываются противогололедными средствами.

Погода в Киеве 23 ноября

Завтра в Киеве ожидается снижение температуры. Ночью от -8 до -10 и от -2 до -4 днем. Также предупреждают о мокром снеге и гололеде на дорогах.

"Просьба к водителям учитывать погоду. Не выезжать на дороги без необходимости, не парковать авто вдоль дорог, чтобы не мешать работать спецтехнике. Отдавайте предпочтение общественному транспорту и машинам экстренных служб", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.