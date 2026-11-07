Мокрый снег, дождь и гололед: какой будет погода в Украине сегодня

В ряде областей Украины сегодня, 7 ноября, ожидается мокрый снег, местами с дождем. Температура снизится до 0-6° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Температура по области днем 0-5° тепла, в Киеве 3-5° тепла.

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. Ночью местами был небольшой снег, днем без осадков.

В северных, центральных и восточных областях утром местами гололед.

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Днем в центральных южных и восточных областях небольшой снег на юге и востоке страны с дождем.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в ближайшие дни изменится еще более ощутимо. Осадков станет больше, местами на смену дождю может приходить мокрый снег.

Также климатолог объяснила, грозит ли Украине аномальный холод, как прошлой зимой.