Мокрый снег, дождь и гололед: какой будет погода в Украине сегодня
В ряде областей Украины сегодня, 7 ноября, ожидается мокрый снег, местами с дождем. Температура снизится до 0-6° тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Днем в центральных южных и восточных областях небольшой снег на юге и востоке страны с дождем.
В северных, центральных и восточных областях утром местами гололед.
Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с, в южной части страны днем местами порывы 15-18 м/с.
Температура днем в Украине 0-6° тепла.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. Ночью местами был небольшой снег, днем без осадков.
По области утром местами гололедица.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 0-5° тепла, в Киеве 3-5° тепла.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в ближайшие дни изменится еще более ощутимо. Осадков станет больше, местами на смену дождю может приходить мокрый снег.
Также климатолог объяснила, грозит ли Украине аномальный холод, как прошлой зимой.