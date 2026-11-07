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Мокрий сніг, дощ та ожеледиця: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 07.11.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Мокрий сніг, дощ та ожеледиця: якою буде погода в Україні сьогодні Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 7 листопада (колаж РБК-Україна)
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У низці областей України сьогодні, 7 листопада, очікується мокрий сніг, місцями з дощем. Температура знизиться до 0-6° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень в центральних південних та східних областях невеликий сніг на півдні та сході країни з дощем.

У північних, центральних та східних областях вранці подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с, у південній частині країни вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вдень в Україні 0-6° тепла.

Мокрий сніг, дощ та ожеледиця: якою буде погода в Україні сьогодні
Фото: якою буде погода в Україні 7 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями був невеликий сніг, вдень без опадів.

По області вранці подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 0-5° тепла, у Києві 3-5° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні найближчими днями зміниться ще більш відчутно. Опадів стане більше, місцями на зміну дощу може приходити мокрий сніг.

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