Мокрий сніг, дощ та ожеледиця: якою буде погода в Україні сьогодні

У низці областей України сьогодні, 7 листопада, очікується мокрий сніг, місцями з дощем. Температура знизиться до 0-6° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура по області вдень 0-5° тепла, у Києві 3-5° тепла.

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями був невеликий сніг, вдень без опадів.

У північних, центральних та східних областях вранці подекуди ожеледиця.

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень в центральних південних та східних областях невеликий сніг на півдні та сході країни з дощем.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні найближчими днями зміниться ще більш відчутно. Опадів стане більше, місцями на зміну дощу може приходити мокрий сніг.

Також кліматолог пояснила, чи загрожує Україні аномальний холод, як минулої зими.