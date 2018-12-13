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Російських біатлоністів запідозрили в застосуванні допінгу

Новини » Суспільство    13.12.2018 - 22:32
Російських біатлоністів запідозрили в застосуванні допінгу
Фото: збірна РФ по біатлону (facebook.com/championatcom)

Підозри також є і щодо осіб, які супроводжували збірну Росії

Центральна прокуратура з протидії економічним злочинам і корупції Австрії веде розслідування відносно п'яти членів збірної РФ з біатлону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Standart.

За даними видання, також підозри у прокуратури є стосовно п'яти осіб, які супроводжували збірну команду.

РосЗМІ повідомляють, що мова йде про застосування допінгу під час Кубку світу в Хохфільцені в 2017 році.

Нагадаємо, раніше глава антидопінгового агентства США Тревіс Тайгарт вимагав від Міжнародної федерації футболуперевірити збірну Росії на допінг. Таку заяву Тайгарт зробив після серії перемог на груповому етапі Чемпіонату світу-2018 з футболу

Раніше виконавчий комітет WADA відновив у правах Російське антидопінгове агентство, яке було позбавлено акредитації з листопада 2015 року, після інформації про вживанні допінгу російських спортсменів. Проте російське агентство має в жорстких умовах, а також у зазначені терміни від WADA отримувати доступ до лабораторних даних і зразків проб в московській лабораторії.

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