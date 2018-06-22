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У США закликають перевірити збірну Росії на допінг після ЧС-2018

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    22.06.2018 - 12:05
Фото: збірна РФ по футболу на ЧС-2018 (rfs.ru)
Фото: збірна РФ по футболу на ЧС-2018 (rfs.ru)

Надзвичайні показники збірної Росії вимагають додаткових допінг-тестів

Глава антидопінгового агентства СШАТрэвис Тайгарт вимагає від Міжнародної федерації футболу (ФІФА) перевірити збірну Росії на допінг. Таку заяву Тайгарт зробив після серії перемог на груповому етапі Чемпіонату світу-2018 з футболу, передає газета Telegraph.

Також Тайгарт зазначив, що Росія повинна бути "агресивно перевірена", щоб захистити суспільну довіру до чесності Чемпіонату світу.

"Міжнародні правила передбачають, що раптові поліпшення команд на спортивній арені завжди повинні бути ретельно досліджені. Надзвичайні показники потребують додаткових допінг-тестів", - зазначив глава антидопінгового агентства.

У той же час ФІФА, яка неодноразово описувала Росію як "одну з найбільш перевірених команд до Чемпіонату світу з футболу 2018 року", відмовилася розкривати подробиці про те, які саме тести на допінг вона проводила.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет призупинив всі прямі виплати Міжнародного союзу біатлоністів із-за скандалу з допінгом і корупцією.

 

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Теги публікації: ЧМ-2018  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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