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Призов резервістів. На службу викличуть по 5 тисяч прикордонників і нацгвардійців

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Україна, Середа 23 лютого 2022 17:04
Призов резервістів. На службу викличуть по 5 тисяч прикордонників і нацгвардійців Фото: на службу викличуть резервістів ДПСУ та Нацгвардії (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Через погрози вторгнення Росії в Україну почався призов резервістів. Крім військових резерву, також призвуть по 5 тисяч прикордонників і нацгвардійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг військового комісара Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрія Максимова.

За його словами, в Україні всього планують призвати 36 тисяч резервістів. Також армію посилять службовцями ДПСУ та Національної гвардії.

"У Збройні сили надійдуть резервісти в кількості до 36 тисяч осіб, крім того, Національну гвардію і Держприкордонслужбу поповнять по 5 тисяч резервістів", - заявив він.

Максимов зазначив, що зараз резервісти проходять медкомісії, протягом семи днів їх повинні відправити у військові частини.

Як розповідало РБК-Україна раніше, в середу, 23 лютого, в Україні розпочався призов резервістів на військову службу.

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