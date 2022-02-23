Призов резервістів. На службу викличуть по 5 тисяч прикордонників і нацгвардійців
Через погрози вторгнення Росії в Україну почався призов резервістів. Крім військових резерву, також призвуть по 5 тисяч прикордонників і нацгвардійців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг військового комісара Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрія Максимова.
За його словами, в Україні всього планують призвати 36 тисяч резервістів. Також армію посилять службовцями ДПСУ та Національної гвардії.
"У Збройні сили надійдуть резервісти в кількості до 36 тисяч осіб, крім того, Національну гвардію і Держприкордонслужбу поповнять по 5 тисяч резервістів", - заявив він.
Максимов зазначив, що зараз резервісти проходять медкомісії, протягом семи днів їх повинні відправити у військові частини.
Як розповідало РБК-Україна раніше, в середу, 23 лютого, в Україні розпочався призов резервістів на військову службу.