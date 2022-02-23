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В Україні понад 14 тисяч резервістів Сил територіальної оборони призвуть на навчання

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Київ, Середа 23 лютого 2022 20:04
В Україні понад 14 тисяч резервістів Сил територіальної оборони призвуть на навчання Фото: в Україні на навчання призвуть понад 14 тисяч резервістів територіальної оборони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні на навчання Сил територіальної оборони призвуть понад 14 тисяч резервістів. На першому етапі збори планується провести протягом 30 днів у Маріуполі, Сєвєродонецьку та Краматорську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зазначається, що про проведення навчань резервістів на селекторній нараді в ВП повідомив командувач Силами територіальної оборони (СТО) Збройних сил України бригадний генерал Юрій Галушкін. За його словами, зараз проводиться розгортання штабів СТО.

Командувач додав, що найближчим часом буде організовано і проведено збори резервістів територіальної оборони по всій країні. Він додав, що навчання займуть 30 діб. Всього планується призвати 14 200 резервістів в окремих районах і областях.

"Проведення перших навчальних зборів територіальної оборони заплановано в Маріуполі, Сєвєродонецьку та Краматорську", - уточнив Галушкін.

Нагадаємо, в Україні на тлі загрози вторгнення Росії почався заклик резервістів.

Зазначимо, сьогодні Кабінет міністрів схвалив Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

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