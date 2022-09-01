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Цього року навчання у класах розпочали 138 тисяч учнів, інші онлайн, - Кличко

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Четвер 01 вересня 2022 15:25
Цього року навчання у класах розпочали 138 тисяч учнів, інші онлайн, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко розповів про особливості навчання в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кличка у Facebook.

"Новий навчальний рік столиця розпочала в умовах воєнного стану. Але ми робимо все, щоб наші діти могли здобувати якісну освіту. 1 вересня за парти в київських школах сіли 25 тисяч першачків. Протягом останніх років їх в столиці було 30 тисяч щороку. Основні зусилля ми зосередили на тому, щоб саме учні молодших класів розпочали навчання очно, у школах, бо для них це дуже важливо", - заявив Кличко.

Він повідомив, що загалом в столиці навчання офлайн обрали 138 тисяч учнів. Інші займатимуться онлайн або індивідуально. Кожен навчальний день учням будуть нагадувати про безпеку.

"Свято першого дзвоника в столиці відбулося здебільшого без традиційних лінійок. А кожен день у школярів тепер розпочинатиметься з правил безпеки під час повітряної тривоги", - наголосив Віталій Кличко.

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Віталий Кличко школа
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