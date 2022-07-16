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Чи можуть HIMARS ударити по Криму та по яким цілям: відповідь ГУР

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Крим, Субота 16 липня 2022 19:09
Чи можуть HIMARS ударити по Криму та по яким цілям: відповідь ГУР Фото: Україна може використати РСЗВ HIMARS проти російських об'єктів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Україна може використовувати РСЗВ HIMARS проти російських об'єктів, розташованих у тимчасово анексованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР МО Вадима Скібіцького під час телемарафону.

"На сьогоднішній день Кримський півострів став хабом переміщення всієї техніки та озброєння, що йде з Російської Федерації до південних районів нашої держави. Це, перш за все, скупчення військової техніки, боєприпасів та матеріалів, які зосереджуються в Криму, а потім прямують для забезпечення російських окупаційних військ", – сказав він.

Скібіцький нагадав, що РФ активно використовує Чорноморський флот для завдання ударів по Україні.

"Насамперед, це системи "Калібр", фрегати, малі ракетні кораблі, підводні човни, які на постійній основі несуть бойове чергування, чекають на команди, а потім проводять пуски, попри час доби. За те, це теж одна з цілей, які необхідно вразити, щоб убезпечити громадян, наших об'єктів і взагалі України", - сказав він.

Нагадаємо, наприкінці червня в Україну прибули реактивні системи залпового вогню HIMARS. Тим часом США пообіцяли Києву передати новітні ППО і ще більше HIMARS.

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