Могла присвоить более миллиона гривен. Чиновнице Голосеевской РГА сообщили о подозрении

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о начальнице управления образования Голосеевской районной госадминистрации Галине Полторак.

Правоохранители отмечают, что управление образования Голосеевской райгосадминистрации по результатам тендерной процедуры заключило с предприятием договоры на закупку 17 генераторов, которые хотели разместить в укрытиях учебных заведений Голосеевского района. Стоимость договора составляла 3,7 миллиона гривен.

"С целью безосновательного и незаконного получения средств из городского бюджета чиновники обеспечили победу в тендере предпринимателю, предложившему цены значительно выше рыночных. Это привело к безосновательному перечислению бюджетных средств на сумму более 1,3 миллиона гривен", - добавляют в ОГП.

Полторак уже сообщили о подозрении по факту присвоения бюджетных средств и служебной подделки.