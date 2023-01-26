Могла присвоїти понад мільйон гривень. Чиновниці Голосіївської РДА повідомили про підозру

Чиновницю Голосіївської районної держадміністрації підозрюють у привласненні понад мільйон гривень. Ймовірно, вона хотіла заробити на закупівлі генераторів для шкіл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, йдеться про начальницю управління освіти Голосіївської районної держадміністрації Галину Полторак.
Правоохоронці зазначають, що управління освіти Голосіївської райдержадміністрації за результатами тендерної процедури уклало з підприємством договори на закупівлю 17 генераторів, які хотіли розмістити в укриттях навчальних закладів Голосіївського району. Вартість договору складала 3,7 мільйона гривень.
"З метою безпідставного та незаконного отримання коштів з міського бюджету чиновники забезпечили перемогу у тендері підприємцю, який запропонував ціни значно вищі за ринкові. Це призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів на суму понад 1,3 мільйона гривень", - додають в ОГП.
Полторак уже повідомили про підозру за фактом присвоєння бюджетних коштів та службового підроблення.
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