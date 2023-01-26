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Могла присвоить более миллиона гривен. Чиновнице Голосеевской РГА сообщили о подозрении

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Киев, Четверг 26 января 2023 18:08
Могла присвоить более миллиона гривен. Чиновнице Голосеевской РГА сообщили о подозрении Фото: чиновнице Голосеевской РГА сообщили о подозрении (gp.gov.ua)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Чиновницу Голосеевской районной госадминистрации подозревают в присвоении более миллиона гривен. Вероятно, она хотела заработать на закупке генераторов для школ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о начальнице управления образования Голосеевской районной госадминистрации Галине Полторак.

Правоохранители отмечают, что управление образования Голосеевской райгосадминистрации по результатам тендерной процедуры заключило с предприятием договоры на закупку 17 генераторов, которые хотели разместить в укрытиях учебных заведений Голосеевского района. Стоимость договора составляла 3,7 миллиона гривен.

"С целью безосновательного и незаконного получения средств из городского бюджета чиновники обеспечили победу в тендере предпринимателю, предложившему цены значительно выше рыночных. Это привело к безосновательному перечислению бюджетных средств на сумму более 1,3 миллиона гривен", - добавляют в ОГП.

Полторак уже сообщили о подозрении по факту присвоения бюджетных средств и служебной подделки.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве под суд пойдет представитель одного из столичных застройщиков.

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