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Могла присвоїти понад мільйон гривень. Чиновниці Голосіївської РДА повідомили про підозру

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Київ, Четвер 26 січня 2023 18:08
Могла присвоїти понад мільйон гривень. Чиновниці Голосіївської РДА повідомили про підозру Фото: чиновниці Голосіївської РДА повідомили про підозру (gp.gov.ua)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Чиновницю Голосіївської районної держадміністрації підозрюють у привласненні понад мільйон гривень. Ймовірно, вона хотіла заробити на закупівлі генераторів для шкіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, йдеться про начальницю управління освіти Голосіївської районної держадміністрації Галину Полторак.

Правоохоронці зазначають, що управління освіти Голосіївської райдержадміністрації за результатами тендерної процедури уклало з підприємством договори на закупівлю 17 генераторів, які хотіли розмістити в укриттях навчальних закладів Голосіївського району. Вартість договору складала 3,7 мільйона гривень.

"З метою безпідставного та незаконного отримання коштів з міського бюджету чиновники забезпечили перемогу у тендері підприємцю, який запропонував ціни значно вищі за ринкові. Це призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів на суму понад 1,3 мільйона гривень", - додають в ОГП.

Полторак уже повідомили про підозру за фактом присвоєння бюджетних коштів та службового підроблення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві під суд піде представник одного із столичних забудовників.

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