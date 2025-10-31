ua en ru
Пт, 31 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

MODUS X интегрирует искусственный интеллект в работу ДТЭК

Украина, Пятница 31 октября 2025 16:11
UA EN RU
MODUS X интегрирует искусственный интеллект в работу ДТЭК Фото: MODUS X интегрирует искусственный интеллект в работу ДТЭК (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

ИТ компания MODUS X, входящая в группу ДТЭК, запустила программу интеграции технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессы ДТЭК.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в сообщении MODUS X.

"MODUS X, ИТ компания в составе группы ДТЭК, запустила программу QUANTUM, направленную на системную интеграцию технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессы ДТЭК. Инициатива объединяет десятки направлений и команд, развивающих применение AI в различных сферах деятельности компании - от энергетики и финансов до HR и кибербезопасности", - говорится в нем.

Отмечается, что цель программы - повысить операционную эффективность и конкурентоспособность бизнесов ДТЭК путем интеграции ИИ в ключевые процессы, а также сформировать AI-культуру и подготовить команды к работе в среде, где искусственный интеллект становится частью ежедневных процессов.

"QUANTUM задает новую траекторию развития компании - там, где искусственный интеллект становится двигателем прогресса и партнером в ежедневных решениях. Мы формируем культуру, в которой технологии вдохновляют действовать смелее и открывать новые горизонты", - отметил Дмитрий Осыка, CEO MODUS X, CIO ДТЭК.

Напомним, что ранее ІТ-компания Рината Ахметова MODUS X возглавила рейтинг ІТ-компаний украинского бизнеса.

До этого сообщалось, что компания MODUS X усилила партнерство с Microsoft Solutions Partner сразу по трем направлениям - Data & AI, Digital & App Innovation и Infrastructure.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Ринат Ахметов
Новости
Будет единый документ: у Зеленского раскрыли, как Украина, ЕС и США готовят мирный план
Будет единый документ: у Зеленского раскрыли, как Украина, ЕС и США готовят мирный план
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине