ua en ru
Пт, 31 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

MODUS X інтегрує штучний інтелект в роботу ДТЕК

Україна, П'ятниця 31 жовтня 2025 16:11
UA EN RU
MODUS X інтегрує штучний інтелект в роботу ДТЕК Фото: MODUS X інтегрує штучний інтелект в роботу ДТЕК (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

ІТ компанія MODUS X, що входить в групу ДТЕК, запустила програму інтеграції технологій штучного інтелекту в бізнес-процеси ДТЕК.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в повідомленні MODUS X.

"MODUS X, ІТ компанія у складі групи ДТЕК, запустила програму QUANTUM, спрямовану на системну інтеграцію технологій штучного інтелекту у бізнес-процеси ДТЕК. Ініціатива об’єднує десятки напрямів і команд, що розвивають застосування AI у різних сферах діяльності компанії - від енергетики та фінансів до HR і кібербезпеки", - йдеться в ньому.

Зазначається, що мета програми - підвищити операційну ефективність і конкурентоспроможність бізнесів ДТЕК шляхом інтеграції ШІ у ключові процеси, а також сформувати AI-культуру та підготувати команди до роботи в середовищі, де штучний інтелект стає частиною щоденних процесів.

"QUANTUM задає нову траєкторію розвитку компанії - там, де штучний інтелект стає рушієм прогресу та партнером у щоденних рішеннях. Ми формуємо культуру, у якій технології надихають діяти сміливіше та відкривати нові горизонти", - зазначив Дмитро Осика, CEO MODUS X, CIO ДТЕК.

Нагадаємо, що раніше ІТ-компанія Ріната Ахметова MODUS X очолила рейтинг ІТ-компаній українського бізнесу.

До цього повідомлялось, що компанія MODUS X посилила партнерство з Microsoft Solutions Partner одразу за трьома напрямами - Data & AI, Digital & App Innovation та Infrastructure.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Рінат Ахметов
Новини
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні