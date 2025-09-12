MODUS X усиливает партнерство с Microsoft

ua en ru
Пятница 12 сентября 2025
UA EN RU
Автор: Юлия Бойко

Компания MODUS X, входящая в Группу ДТЭК, получила статус Microsoft Solutions Partner сразу по трем направлениям - Data & AI, Digital & App Innovation и Infrastructure.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что этот статус подтверждает высокий уровень экспертизы команды во внедрении передовых технологий и способность помогать клиентам эффективно управлять данными, создавать аналитические и AI-решения, модернизировать приложения и разрабатывать новые облачные решения, а также ускорять миграцию ключевых систем в Microsoft Azure.

Партнерство с Microsoft открывает для MODUS X ряд дополнительных возможностей, включая приоритетное присутствие на сайте Microsoft для поиска надежных партнеров, доступ к эксклюзивным ресурсам по продажам и маркетингу, а также к технической поддержке и консультациям по планированию, разработке и публикации решений на базе Azure и AI.

Кроме того, компания сможет использовать лицензии Microsoft для разработки, тестирования и демонстрации новых сервисов клиентам.

"Для меня это - не только знак нашей зрелости как компании, но и ориентир на будущее. Ведь именно через такие партнерства мы создаем среду для масштабирования инноваций, развития новых компетенций и усиления доверия бизнеса к технологиям", - отметил Дмитрий Осыка, CEO MODUS X.

Получение статуса Microsoft Solutions Partner - это еще один шаг в укреплении партнерства MODUS X с Microsoft и подтверждение экспертизы компании в сферах облачных технологий, искусственного интеллекта и цифровых инноваций. Это позволит еще эффективнее помогать клиентам адаптироваться к современным вызовам и внедрять решения, создающие реальную ценность.

Напомним, что ранее ІТ-компания Рината Ахметова MODUS X возглавила рейтинг ІТ-компаний украинского бизнеса.

