Модрич отклонил предложение "Реала" по новому контракту

Фото: Лука Модрич (realmadrid.com)

Хорвата не устроили финансовые условия

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич не может договориться с клубом о продлении соглашения, которое истекает летом 2020 года. Об этом сообщает AS со ссылкой на Telemadrid.

Хорватский футболист отклонил предложение "сливочных" о продлении контракта. Хавбека не устроили финансовые условия, которые ему предложил клуб. В ближайшее время стороны вернутся в переговорному процессу переговоров.

Ожидается, что если "Реал" и Модрич не сумеют прийти к договоренности, то игрок продолжит карьеру в миланском "Интере", который пытался заполучить его еще минувшим летом. В стане "нерадзурри" хавбек будет получать около 10 млн евро за сезон, а его контракт будет рассчитан на два года. После этого он сможет отправиться в Китай, где сможет завершить карьеру.

Ранее Модрич заявил о желании остаться в "Реале" до конца карьеры. 33-летний хорват выступает за мадридский клуб с 2012 года.

Напомним, Модрич стал обладателем награды "Золотой мяч" 2018 года. 33-летний футболист прервал гегемонию аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, которые распределяли между собой эту награду с 2008 года.