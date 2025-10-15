ua en ru
Екатерина Кузнецова показала стильный total look: как носить главный цвет 2025 года

Среда 15 октября 2025 07:14
UA EN RU
Екатерина Кузнецова (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Актриса Екатерина Кузнецова продемонстрировала модный осенний образ, в котором идеально сочетаются главные тренды сезона - монохром, оверсайз и так называемая "тихая роскошь". Звезда выбрала total look в глубоком коричневом оттенке, который уже называют новой классикой 2025 года.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала актриса

Главной особенностью этого образа является его монохромность. Екатерина выбрала для себя тотал-лук в одном глубоком, насыщенном цвете - изысканном темно-коричневом. Этот прием создает визуально цельный и элегантный силуэт, что является признаком высокого стиля.

Пальто-оверсайз

Актриса одета в длинное шерстяное пальто свободного кроя. Пальто имеет четкую линию плеча, широкие лацканы и двубортную застежку, что придает образу структурированности и отсылает к классическому мужскому крою.

Объемный силуэт пальто (оверсайз) является одним из ключевых трендов последних сезонов.

Гольф-водолазка

Высокий воротник гольфа подчеркивает шею и придает образу уюта и тепла, что особенно актуально осенью и зимой.

Широкие брюки палаццо

Брюки свободного кроя с высокой посадкой визуально удлиняют ноги и придают образу расслабленности, но в то же время выглядят очень дорого.

Катя Кузнецова показала стильный лук (скриншот)

Катя Кузнецова показала стильный лук (скриншот)

Аксессуары

Лук дополнен минималистическими золотыми украшениями - серьгами-кольцами и длинной изящной подвеской на тонкой цепочке. Подвеска с небольшим кулоном создает вертикальную линию, которая также зрительно удлиняет силуэт.

Очки

Солнцезащитные очки в трендовой оправе цвета "черепахового панциря" придают образу ретро-шика и интеллектуальности.

Обувь

На ногах актрисы - массивные ботинки темно-коричневого цвета, которые обеспечивают комфорт и завершают монохромный вид.

Актриса выбрала монохромный лук (скриншот)

Актриса выбрала монохромный лук (скриншот)

Почему коричневый цвет - тренд 2025

Екатерина Кузнецова продемонстрировала, как глубокий коричневый цвет эффектно смотрится в монохромном исполнении.

Действительно, разные оттенки коричневого и бургунди уже несколько лет подряд остаются одними из важнейших цветных трендов, и их популярность прогнозируется и на 2025 год.

Эта палитра считается новой "черной" - она универсальна, легко комбинируется, выглядит благородно и дорого, идеально вписывается в концепцию "тихой роскоши".

Актриса Кузнецова задает тренды (скриншот)

Актриса Кузнецова задает тренды (скриншот)

Стиль

Стиль этого образа можно определить как минимализм с элементами оверсайз и тихой роскоши.

Минимализм: четкие линии, отсутствие лишнего декора, доминирование одного цвета, акцент на качестве тканей и кроя.

Оверсайз: использование объемного пальто и широких брюк, что создает расслабленный, но структурированный вид.

Тихая роскошь: образ смотрится очень дорого, но без заметных логотипов. Акцент сделан на идеальной посадке, качественных материалах (шерсть, кашемир, мягкий трикотаж) и вечной классике кроя.

