Модные уличные образы Рамины и Решетник, которые хочется повторить (фото)
Украинские звезды Рамина Эсхакзай и Кристина Решетник поделились стильными осенними образами, которые прекрасно подойдут для прогулок по городу, встреч с друзьями или повседневных дел.
Какими образами поразили звезды и как их повторить, узнайте в материале РБК-Украина.
Стильный кэжуал от Кристины Решетник
Жена известного телеведущего показала, как совместить практичные и модные тренды осеннего сезона.
Для прогулки с сыном она выбрала комфортный, но одновременно стильный уличный наряд - соединила кожаные брюки прямого кроя с белой майкой и клетчатой рубашкой в красно-белую клетку.
Сверху - черная куртка с затяжками на талии, которая добавляет элегантного настроения. Дополнительной изюминкой лука стали черная кепка Celine, объемная красная сумка и массивные ботинки.
Чтобы повторить этот образ, выберите широкие кожаные брюки, базовый топ, рубашку оверсайз и темную куртку с накладными карманами.
Легкий и стильный образ Рамины
Во время прогулки с домашним любимцем журналистка сделала ставку на теплые природные оттенки.
Она надела широкие брюки карамельного оттенка, черный топ и зеленую куртку с воротником из искусственного меха. Дополнила лук светлыми кедами.
Такое идеальное сочетание удобства и уюта можно повторить, выбрав пальто или куртку с меховым воротником, брюки прямого фасона и обувь на плоской подошве.
Модный лук Рамины для осени (фото: instagram.com/raminalalala)
Обе звезды продемонстрировали, как создать стильные образы для прохладного времени года, не теряя комфорта и индивидуальности.
