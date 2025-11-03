ua en ru
Модные уличные образы Рамины и Решетник, которые хочется повторить (фото)

Понедельник 03 ноября 2025 09:30
UA EN RU
Модные уличные образы Рамины и Решетник, которые хочется повторить (фото) Рамина и Кристина Решетник задают тренды (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинские звезды Рамина Эсхакзай и Кристина Решетник поделились стильными осенними образами, которые прекрасно подойдут для прогулок по городу, встреч с друзьями или повседневных дел.

Какими образами поразили звезды и как их повторить, узнайте в материале РБК-Украина.

Стильный кэжуал от Кристины Решетник

Жена известного телеведущего показала, как совместить практичные и модные тренды осеннего сезона.

Для прогулки с сыном она выбрала комфортный, но одновременно стильный уличный наряд - соединила кожаные брюки прямого кроя с белой майкой и клетчатой рубашкой в красно-белую клетку.

Сверху - черная куртка с затяжками на талии, которая добавляет элегантного настроения. Дополнительной изюминкой лука стали черная кепка Celine, объемная красная сумка и массивные ботинки.

Чтобы повторить этот образ, выберите широкие кожаные брюки, базовый топ, рубашку оверсайз и темную куртку с накладными карманами.

Модный лук Кристины Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Легкий и стильный образ Рамины

Во время прогулки с домашним любимцем журналистка сделала ставку на теплые природные оттенки.

Она надела широкие брюки карамельного оттенка, черный топ и зеленую куртку с воротником из искусственного меха. Дополнила лук светлыми кедами.

Такое идеальное сочетание удобства и уюта можно повторить, выбрав пальто или куртку с меховым воротником, брюки прямого фасона и обувь на плоской подошве.

Модные уличные образы Рамины и Решетник, которые хочется повторить (фото)Модный лук Рамины для осени (фото: instagram.com/raminalalala)

Обе звезды продемонстрировали, как создать стильные образы для прохладного времени года, не теряя комфорта и индивидуальности.

