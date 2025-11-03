ua en ru
Модні вуличні образи Раміни та Решетнік, які хочеться повторити (фото)

Понеділок 03 листопада 2025 09:30
Модні вуличні образи Раміни та Решетнік, які хочеться повторити (фото) Раміна та Христина Решетнік задають тренди (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українські зірки Раміна Есхакзай та Христина Решетнік поділилися стильними осінніми образами, які чудово підійдуть для прогулянок містом, зустрічей із друзями чи повсякденних справ.

Якими образами вразили зірки та як їх повторити, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

Стильний кежуал від Христини Решетнік

Дружина відомого телеведучого показала, як поєднати практичні та модні тренди осіннього сезону.

Для прогулянки з сином вона обрала комфортний, але водночас стильний вуличний наряд - поєднала шкіряні штани прямого крою з білою майкою та картатою сорочкою в червоно-білу клітинку.

Зверху - чорна куртка з затяжками на талії, яка додає елегантного настрою. Додатковою родзинкою лука стали чорна кепка Celine, об'ємна червона сумка та масивні черевики.

Щоб повторити цей образ, оберіть широкі шкіряні штани, базовий топ, сорочку оверсайз і темну куртку з накладними кишенями.

Модний лук Христини Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Легкий та стильний образ Раміни

Під час прогулянки з домашнім улюбленцем журналістка зробила ставку на теплі природні відтінки.

Вона одягла широкі штани карамельного відтінку, чорний топ і зелену куртку з коміром зі штучного хутра. Доповнила лук світлими кедами.

Таке ідеальне поєднання зручності та затишку можна повторити, вибравши пальто чи куртку з хутряним коміром, штани прямого фасону й взуття на плоскій підошві.

Модні вуличні образи Раміни та Решетнік, які хочеться повторити (фото)Модний лук Раміни для осені (фото: instagram.com/raminalalala)

Обидві зірки продемонстрували, як створити стильні образи для прохолодної пори року, не втрачаючи комфорту й індивідуальності.

