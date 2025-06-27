Модные оттенки 2025: 4 сочетания, которые выглядят дорого и неожиданно

В 2025 году модные тренды выходят за рамки привычных решений - стилисты все чаще сочетают оттенки, которые ранее казались несовместимыми. Эти сочетания помогут освежить гардероб и выглядеть современно.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.
Это сочетание идеально для тех, кто хочет выглядеть смело и уверенно, но не слишком агрессивно. Масляно-желтый смягчает красный, создавая баланс тепла и яркости.
Можно попробовать такой образ: масляно-желтое платье + красные аксессуары (сумка, обувь или серьги). Или наоборот: красный total look + нежная желтая сумка или тренч.
Также работает микс в принтах или цветных блоках - особенно в свитерах, пальто, жакетах.
Вариант стильного сочетания на лето (фото: instagram.com/leandramcohen)
Сочетание красного и голубого в одежде - это контрастное, но очень стильное комбо, которое стало настоящим хитом 2025 года.
Это сочетание отлично работает в формате color blocking: например, голубая рубашка + красная юбка или шорты.
Офисный образ: голубой костюм + красная сумка или туфли - минималистично, но со вкусом.
Вечерний выход: красное платье + голубые серьги или клатч - неожиданно и очень стильно.
Вариант на лето в ярких оттенках (фото: instagram.com/aniyahmorinia)
Сочетание мятно-зеленого и бордового - это неожиданный, но очень элегантный дуэт, который стал популярным в 2025 году среди модных блогеров и стилистов.
Это сочетание подходит для весенних, летних и осенних образов - оно хорошо смотрится в любом сезоне, в зависимости от фактур и материалов.
Осенний лук: бордовый тренч или пальто + мятный свитер или аксессуары (шарф, сумка).
Летний вариант: мятное платье или блузка + бордовые туфли или жакет.
Офис: мятный костюм + бордовая сумка - трендово, но сдержанно.
Трендовые оттенки на лето (фото: instagram.com/smythsisters)
Сочетание темно-коричневого и салатового – это один из самых свежих и неожиданных дуэтов 2025 года. Оно сочетает естественную глубину с сочным акцентом, создавая привлекающий внимание контраст, но не выглядит дерзко.
Это комбо отлично работает в городских образах, особенно если использовать салатовый как акцент.
Повседневный образ: темно-коричневое пальто или кожаная куртка + салатовая кофта или топ.
Летний вариант: салатовое платье + коричневые сандалии или сумка из рафии.
Офисный стиль: коричневые брюки + салатовая рубашка в паре с золотыми украшениями.
Что носить летом 2025 (фото: instagram.com/lucywilliams02)
Вас также может заинтересовать
Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Leandra Medine Cohen, Aniyah Morinia, Marianne Smyth, Lucy Williams.