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5G уже в Одессе: где работает связь нового поколения и как подключиться

13:08 10.09.2026 Чт
2 мин
Скорость интернета превышает 1 Гбит/с, а для подключения не нужно менять тариф или покупать новую SIM-карту
aimg Ольга Завада
5G уже в Одессе: где работает связь нового поколения и как подключиться Пилот 5G расширяют в Одессу (фото: Pexels)
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В Одессе приступили к открытому пилотному тестированию сети 5G после успешного запуска технологии во Львове, Бородянке, Харькове и Киеве. Связь нового поколения уже работает в центральной части города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Миницифры в Telegram.

Преимущества новой технологии

Средняя скорость 5G составляет 600-700 Мбит/с, а на максимуме она превышает 1 Гбит/с.

Интересно, что во время предварительных тестов в подключенных городах максимальная скорость на базовой станции под нагрузкой достигала почти 2 Гбит/с.

Технология отнимает часть трафика и разгружает действующие LTE-сети, благодаря чему связь остается стабильной даже в местах с большим скоплением людей.

За время испытаний во Львове, Бородянке, Харькове и Киеве к сети 5G присоединились более 1,5 миллионов уникальных клиентов.

Читайте больше: Следующим городом из 5G станет Одесса: самое интересное из интервью с Минцифрой

Как настроить 5G на смартфоне?

Обычно устройство подключается к 5G автоматически в зоне покрытия. Если значок сети не появился на экране, выполните следующие действия:

Проверьте настройки в разделе "Сотовые данные" или "Мобильная сеть" и убедитесь, что 5G включен.

Обновите операционную систему устройства до последней версии.

Отключите режим экономии заряда и экономии трафика, поскольку они могут блокировать работу 5G.

Включите и выключите режим самолета или перезагрузить смартфон для повторной регистрации в сети.

Условия и стоимость подключения: для клиентов Vodafone

Дополнительно подключать услугу не нужно: трафик в сети 5G тарифицируется так же, как и в 4G, согласно актуальному тарифу пользователя.

Если SIM-карта поддерживает 4G, она будет работать и в 5G - понадобится только совместимый смартфон с поддержкой этой технологии.

Проверить готовность SIM-карты и смартфона к работе в новой сети можно с помощью USSD-команды *222# – для пользователей Vodafone.

Напомним - в июле заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько отметил, что появление 5G не спровоцирует мгновенное повышение тарифов.

"Минцифры не влияет на формирование тарифов операторов мобильной связи, однако вместе с мобильными операторами мы неоднократно говорили об этом - запуск 5G не означает автоматического повышения тарифов", - отметил он.

Прежде всего, речь идет о более быстром, комфортном и стабильном мобильном интернете.

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