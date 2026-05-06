Мобильная связь по-новому: где в Украине 4G заменит 3G и когда все заработает

Когда 4G заменит в некоторых населенных пунктах 3G

В компании рассказали, что модернизируют сеть для того, чтобы:

улучшить скорость и качество мобильного интернета 4G;

подготовить инфраструктуру к внедрению 5G.

"26 мая 2026 года мы продолжим очередной этап модернизации сети", - подчеркивается в сообщении "Киевстар".

Именно тогда планируется:

отключение технологии 3G в ряде населенных пунктов некоторых областей;

перераспределение частоты ее диапазона в пользу 4G.

Уточняется, что эти изменения - часть долгосрочной стратегии развития телеком-инфраструктуры.

"Мы выводим из эксплуатации устаревшие технологии, в частности 3G, что соответствует международной практике, которую реализуют ведущие операторы связи", - объяснили в компании.

Где именно в Украине вместо 3G будет работать 4G

Согласно информации от "Киевстар", в целом изменения коснутся четырех областей Украины.

Связь 4G вместо 3G планируют ввести:

в Ровенской области - Вараш, Владимирец, Варашский район, Сарненский район;

- Дубовица; в Николаевской области - Вознесенский район, Первомайский район, Николаев, Очаков, Коблево, Николаевский район;

Как активировать технологию 4G на телефоне

"Если вы еще перешли на технологию 4G - воспользуйтесь простой инструкцией, чтобы активировать ее на телефоне", - посоветовали абонентам "Киевстар".

Если же SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно бесплатно заменить на USIM - в ближайшем магазине компании.

"При этом ваш номер не изменится", - объяснили украинцам.

В завершение абонентам напомнили, что для того, чтобы пользоваться голосовыми звонками со стабильным качеством, необходимо:

проверить настройки смартфона;

включить автоматический выбор сети (2G/3G/4G или 5G);

включить услугу VoLTE.

"При необходимости воспользуйтесь инструкцией, чтобы проверить и обновить настройки сети, а также инструкцией по настройкам VoLTE", - подытожили в компании.