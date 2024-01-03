Фото: Более десятка ракет и БпЛА. Наев рассказал о работе мобильных групп ПВО на севере (Getty Images)

Вчера, 2 января, мобильные огневые группы по противовоздушной обороне уничтожили 8 из 17 ударных БПЛА. Также успешно отработали по вражеским крылатым ракетам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

В Северной операционной зоне мобильные огневые группы уничтожили: 8 из 17 ударных беспилотных летательных аппаратов;

11 из 48 крылатых ракет. Как рассказал Наев, мобильные группы ПВО вооружены: зенитно-ракетными комплексами малой дальности;

зенитно-артиллерийскими пушками;

переносными зенитно-ракетными комплексами;

крупнокалиберными пулеметами. Атака России на Украину в ночь на 2 января В ночь на 2 января российские террористы повторили массированную атаку, используя средства воздушного нападения различных типов. Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные, гражданские и военные объекты, а основным направлением был Киев. В первые минуты враг применил "Шахеды". В общем противовоздушная оборона уничтожила 35 ударных БпЛА. Утром террористы запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55;

десять аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

три крылатые ракеты "Калибр";

12 ракет, которые летели по баллистической траектории типа Искандер-М/С-300/С-400. Всего было уничтожено 72 воздушные цели, а именно: 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крылатые ракеты "Калибр".