Более десятка ракет и БпЛА. Наев рассказал о работе мобильных групп ПВО на севере
Вчера, 2 января, мобильные огневые группы по противовоздушной обороне уничтожили 8 из 17 ударных БПЛА. Также успешно отработали по вражеским крылатым ракетам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.
В Северной операционной зоне мобильные огневые группы уничтожили:
- 8 из 17 ударных беспилотных летательных аппаратов;
- 11 из 48 крылатых ракет.
Как рассказал Наев, мобильные группы ПВО вооружены:
- зенитно-ракетными комплексами малой дальности;
- зенитно-артиллерийскими пушками;
- переносными зенитно-ракетными комплексами;
- крупнокалиберными пулеметами.
Атака России на Украину в ночь на 2 января
В ночь на 2 января российские террористы повторили массированную атаку, используя средства воздушного нападения различных типов. Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные, гражданские и военные объекты, а основным направлением был Киев.
В первые минуты враг применил "Шахеды". В общем противовоздушная оборона уничтожила 35 ударных БпЛА. Утром террористы
- запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55;
- десять аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- три крылатые ракеты "Калибр";
- 12 ракет, которые летели по баллистической траектории типа Искандер-М/С-300/С-400.
Всего было уничтожено 72 воздушные цели, а именно:
- 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 3 крылатые ракеты "Калибр".
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