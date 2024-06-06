СБУ задержала агента РФ, готовившего захват Волчанска

Служба безопасности (СБУ) задержала информатора РФ, готовившего захват Волчанска Харьковской области. В частности, он отслеживал направления полетов ударных вертолетов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности задержала информатора РФ, который шпионил за локациями обороняющих Волчанск украинских войск. Приспешник агрессора отслеживал точное время и направления полетов ударных вертолетов ВСУ, которые с воздуха прикрывают сухопутные подразделения Сил обороны", - говорится в сообщении.

Также врага интересовали боевые позиции украинской аэроразведки и тяжелой артиллерии, держащие под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.

"Разведанные нужны были рашистам для новых попыток захвата города и дальнейшего продвижения на Харьковском направлении. Для выполнения вражеской задачи информатор обходил территорию Волчанска и близлежащих поселков, где фиксировал геолокацию украинских защитников", - добавили в СБУ.

В то же время он "в темную" расспрашивал нужную ему информацию у местных жителей во время разговоров на бытовые темы.

Затем он по телефону докладывал полученные сведения российской спецслужбе. По данным контрразведки Службы безопасности, задержан идейный сторонник рашизма, которого в 2023 году дистанционно завербовала военная разведка РФ.

"К активной разведывательно-подрывной деятельности он присоединился во время повторного вражеского наступления на Харьковщину", - добавили в ведомстве.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Ситуация на Харьковском направлении

На данный момент ВСУ не дают российским оккупантам достичь продвижения в Харьковской области, и, вероятно, ужесточили контратаки в регионе.

При этом в Госпогранслужбе не исключают расширения зоны боевых действий на границе с РФ, в том числе и со стороны Сумской области.

Сейчас боевые действия в Харьковской области продолжаются в районе Липцев и Волчанска.