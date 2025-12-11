Мобилизованным военным открыли ипотеку под 3%: как изменились условия "єОсели"

Что изменилось

Кабмин утвердил постановление № 856, которое обновляет условия доступной ипотеки "єОселя". Главное изменение заключается в том, что мобилизованные военные теперь могут получить кредит по льготной ставке 3%, которая ранее была доступна только для медиков, педагогов, ученых, военных по контракту и правоохранителей.

До этого мобилизованным предлагалась ставка 7%.

"Таким образом создаем равные возможности - как для мобилизованных, так и для тех, кто служит по контракту", - пояснила Свириденко.

Ограничение площади жилья

Чтобы программа оставалась социально направленной, установлены четкие лимиты:

квартира - до 115,5 м²;

дом - до 125,5 м².

Эти ограничения действуют независимо от количества людей в семье и делают невозможным приобретение чрезмерно большого жилья.

Сколько семей уже получили жилье

За время работы программы "єОселя" 21 864 украинские семьи приобрели собственное жилье. Общий объем выданных кредитов составил 37,4 млрд гривен. Программой уже пользовались 6 438 военных по контракту и ветеранов.

Премьер-министр отмечает, что несмотря на войну украинцы продолжают покупать жилье в Украине, а Правительство адаптирует программу к потребностям времени.

Подать заявку на участие в программе можно через приложение "Дія".