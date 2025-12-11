Мобилизованным военным открыли ипотеку под 3%: как изменились условия "єОсели"

В Украине мобилизованные военнослужащие смогут оформлять ипотеку под 3% вместо 7%. Правительство приняло решение, которое уравнивает их возможности с теми, кто служит по контракту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко и Минэкономики.
Кабмин утвердил постановление № 856, которое обновляет условия доступной ипотеки "єОселя". Главное изменение заключается в том, что мобилизованные военные теперь могут получить кредит по льготной ставке 3%, которая ранее была доступна только для медиков, педагогов, ученых, военных по контракту и правоохранителей.
До этого мобилизованным предлагалась ставка 7%.
"Таким образом создаем равные возможности - как для мобилизованных, так и для тех, кто служит по контракту", - пояснила Свириденко.
Чтобы программа оставалась социально направленной, установлены четкие лимиты:
Эти ограничения действуют независимо от количества людей в семье и делают невозможным приобретение чрезмерно большого жилья.
За время работы программы "єОселя" 21 864 украинские семьи приобрели собственное жилье. Общий объем выданных кредитов составил 37,4 млрд гривен. Программой уже пользовались 6 438 военных по контракту и ветеранов.
Премьер-министр отмечает, что несмотря на войну украинцы продолжают покупать жилье в Украине, а Правительство адаптирует программу к потребностям времени.
Подать заявку на участие в программе можно через приложение "Дія".
Ранее РБК-Украина писало, что украинцы все активнее пользуются государственной ипотекой "єОселя". Предложение жилья с возможностью оформления "єОсели" увеличилось с 5,8 тыс. до почти 17 тыс. объявлений, больше всего - в Кропивницком, Харькове, Виннице, Хмельницком, Сумах и Одессе.
Также мы рассказывали, что в Украине заработал новый механизм компенсации в рамках программы "єОселя" для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий. Государство будет возмещать до 70% первого взноса, 70% годовых платежей и до 40 тыс. гривен сопутствующих расходов, чтобы сделать ипотеку доступной. Подать заявку можно через "Дію", после чего банк и Пенсионный фонд проверят соответствие участника условиям программы.