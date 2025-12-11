Мобілізованим військовим відкрили іпотеку під 3%: як змінилися умови "єОселі"

Що змінилося

Кабмін затвердив постанову № 856, яка оновлює умови доступної іпотеки "єОселя". Головна зміна полягає у тому, що мобілізовані військові тепер можуть отримати кредит за пільговою ставкою 3%, яка раніше була доступна лише для медиків, педагогів, науковців, військових за контрактом та правоохоронців.

До цього мобілізованим пропонувалася ставка 7%.

"Таким чином створюємо рівні можливості - як для мобілізованих, так і для тих, хто служить за контрактом", - пояснила Свириденко.

Обмеження площі житла

Щоб програма залишалася соціально спрямованою, встановлено чіткі ліміти:

квартира - до 115,5 м²;

будинок - до 125,5 м².

Ці обмеження діють незалежно від кількості людей у сім’ї та унеможливлюють придбання надмірно великого житла.

Скільки родин уже отримали житло

За час роботи програми "єОселя" 21 864 українські родини придбали власне житло. Загальний обсяг виданих кредитів склав 37,4 млрд гривень. Програмою вже користалися 6 438 військових за контрактом і ветеранів.

Прем’єр-міністерка зазначає, що попри війну українці продовжують купувати житло в Україні, а Уряд адаптує програму до потреб часу.

Подати заявку на участь у програмі можна через застосунок "Дія".