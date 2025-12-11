Мобілізованим військовим відкрили іпотеку під 3%: як змінилися умови "єОселі"

В Україні мобілізовані військовослужбовці зможуть оформлювати іпотеку під 3% замість 7%. Уряд ухвалив рішення, яке зрівнює їхні можливості з тими, хто служить за контрактом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко та Мінекономіки.
Кабмін затвердив постанову № 856, яка оновлює умови доступної іпотеки "єОселя". Головна зміна полягає у тому, що мобілізовані військові тепер можуть отримати кредит за пільговою ставкою 3%, яка раніше була доступна лише для медиків, педагогів, науковців, військових за контрактом та правоохоронців.
До цього мобілізованим пропонувалася ставка 7%.
"Таким чином створюємо рівні можливості - як для мобілізованих, так і для тих, хто служить за контрактом", - пояснила Свириденко.
Щоб програма залишалася соціально спрямованою, встановлено чіткі ліміти:
Ці обмеження діють незалежно від кількості людей у сім’ї та унеможливлюють придбання надмірно великого житла.
За час роботи програми "єОселя" 21 864 українські родини придбали власне житло. Загальний обсяг виданих кредитів склав 37,4 млрд гривень. Програмою вже користалися 6 438 військових за контрактом і ветеранів.
Прем’єр-міністерка зазначає, що попри війну українці продовжують купувати житло в Україні, а Уряд адаптує програму до потреб часу.
Подати заявку на участь у програмі можна через застосунок "Дія".
Раніше РБК-Україна писало, що українці дедалі активніше користуються державною іпотекою "єОселя". Пропозиція житла з можливістю оформлення "єОселі" збільшилася з 5,8 тис. до майже 17 тис. оголошень, найбільше - у Кропивницькому, Харкові, Вінниці, Хмельницькому, Сумах та Одесі.
Також ми розповідали, що в Україні запрацював новий механізм компенсації в межах програми "єОселя" для ВПО та жителів прифронтових територій. Держава відшкодовуватиме до 70% першого внеску, 70% річних платежів та до 40 тис. гривень супутніх витрат, щоб зробити іпотеку доступнішою. Подати заявку можна через "Дію", після чого банк і Пенсійний фонд перевірять відповідність учасника умовам програми.