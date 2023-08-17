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Мобилизацию и военное положение в Украине снова продлили: Зеленский подписал законы

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине снова продлили. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующие законы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие законопроекты.

Глава государства подписал закон №9532 о продлении военного положения, а также закон №9533 о продлении срока проведения общей мобилизации.

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 суток. Они будут действовать как минимум до 15 ноября 2023 года.

Напомним, что это уже восьмое продление срока военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России.

Военное положение

В Украине ввели военное положение из-за полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Отметим, что это особый правовой режим, предусматривающий предоставление органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для скорейшей стабилизации ситуации.

Мобилизация

В настоящее время в Украине действует всеобщая мобилизация. Как отмечает военное командование, в первую очередь проводится призыв резервистов, бывших участников АТО, ООС с постепенным наращиванием численности войск за счет проходивших службу военных.

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Владимир ЗеленскийМобилизация в Украине