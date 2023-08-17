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Мобілізацію та воєнний стан в Україні знову продовжили: Зеленський підписав закони

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні знову продовжили. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні закони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні законопроєкти.

Глава держави підписав закон №9532 про продовження воєнного стану, а також закон №9533 про продовження строку проведення загальної мобілізації. 

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 діб. Вони діятимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року.

Нагадаємо, що це вже восьме продовження терміну воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії. 

Воєнний стан

В Україні ввели воєнний стан через повномасштабне вторгнення РФ у лютому 2022 року. Зазначимо, що це особливий правовий режим, який передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних якнайшвидшої стабілізації ситуації.

Мобілізація

Наразі в Україні діє загальна мобілізація. Як зазначає військове командування, у першу чергу проводиться призов резервістів, колишніх учасників АТО, ООС з поступовим нарощуванням чисельності військ за рахунок військових, які проходили службу.

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Володимир ЗеленськийМобілізація в Україні