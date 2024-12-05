Мобилизацию 18-летних не готовят, - советник Зеленского

"Никто не готовит никакую мобилизацию 18-летних", - написал он в ответ на публикацию о посте о целесообразности вывоза юношей 15-17 лет за границу.

Обсуждение касалось заявления государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина должна одобрить "трудные решения" по мобилизации .

По его мнению, такое решение будет критически важно потому, что "даже с деньгами, даже с боеприпасами, на фронте должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии".

Напомним, в апреле 2024 года был принят закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.

В то же время, тема мобилизации в Украине с 18 лет все активнее обсуждается в публичном пространстве. В частности, это настаивают западные партнеры. Однако во власти заявляют, что в настоящее время в Украине нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет.