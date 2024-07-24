Мобилизация, потери и границы 1991 года. Главное из интервью Сырского о войне

Об истребителях F-16

Главнокомандующий отказался отвечать на вопрос, когда именно состоится долгожданная поставка истребителей F-16 в Украину. На вопрос, может ли это произойти на этой неделе или уже в августе он прямо не ответил.

"Я знаю (когда поступят F-16 в Украину - ред.). Но я, к сожалению, не могу вам об этом рассказать", - цитируют журналисты Сырского.

Как пишет The Guardian, "несмотря на скептицизм относительно перспективы Украины на абсолютную победу, Сырский отметил различные положительные сдвиги". F-16 усилили бы противовоздушную оборону Украины и позволили Киеву эффективнее противодействовать российским крылатым ракетам и метко поражать наземные цели.

Однако, подчеркнул главком, есть пределы возможностей этих истребителей. Сырский говорит, что F-16 будут приближаться к фронту не ближе 40 км, чтобы их не сбили россияне.

О соотношении сил и о том, что численность войск РФ в Украине достигнет 690 000

По словам журналистов, Сырский признает, что у россиян есть гораздо лучшие ресурсы. Он рассказал, что у врага больше танков, БМП, солдат.

По данным главкома, РФ в начале вторжения имела 100 000 солдат, сейчас это количество возросло до 520 000, а к концу 2024 года их будет 690 000.

Также с 2022 года количество российских танков возросло вдвое - с 1700 до 3500, артиллерийских систем - втрое, а бронетранспортеров - с 4500 до 8900 единиц.

"Когда дело доходит до военной техники, то здесь соотношение 1:2 или 1:3 в пользу россиян... Противник имеет значительное преимущество в силах и средствах. Поэтому для нас действительно на первом плане стоит вопрос поставки, вопрос качества", - сказал Сырский.

"Если РФ совершит очередной штурм в Запорожской области, мы дадим им хороший ответ"

Главнокомандующий, как отмечает The Guardian, говорит, что ситуация является "очень сложной".

"Российский агрессор атакует наши позиции по многим направлениям. Можно ли остановить продвижение России? Да, конечно. Прежде всего, это зависит от наших мужественных солдат, наших офицеров", - сказал он и добавил, что довольно часто стойкие и героические украинские подразделения побеждали более крупные группировки врага.

В качестве примера он привел последнюю попытку РФ захватить Харьков и соседнюю Сумскую область. Заявив, что противнику "это не удалось", хоть бои продолжались. Главком сказал, что попытка российского диктатора Владимира Путина создать так называемый "коридор безопасности" у приграничья, в том числе возле Белгородской области, была сорвана.

А на вопрос, что касается слухов, мол, Москва планирует очередной штурм на юге Запорожской области он ответил утвердительно: "Если это произойдет, мы можем дать им (войскам РФ - ред.) хороший ответ".

Протяженность линии фронта - 3700 км

Главнокомандующий описал ползучие победы России как "тактические" - локальные достижения, а не "оперативный" прорыв, например захват большого города.

"В принципе, противник не достиг существенного прогресса", - заявил он.

По словам Сырского, протяженность линии фронта составляет 3700 км. При этом активные боевые действия продолжаются на участке протяженностью 977 км , что "вдвое превышает длину границы между Германией и Францией".

О потерях Украины и РФ

Как подчеркнул главком, потери Кремля втрое больше украинских, а на отдельных направлениях "даже больше".

"Их количество убитых гораздо больше" , - подчеркнул Сырский.

Издание напомнило февральское заявление президента Владимира Зеленского, который рассказал, что количество погибших среди украинских военных составляет 31 тысячу. На вопрос, мог ли бы главком обновить данные, он отказался, назвав эту тему "деликатной" и такой, которую может использовать Москва.

В свою очередь Сырский сравнил свою тактику на поле боя с тактикой, которую использовали российские командиры, известны тем, что жертвовали огромным количеством пехоты, чтобы продвинуться на 100-200 метров.

"Для нас важно сохранить жизнь наших бойцов, а не защищать руины", - сказал Сырский и добавил, что не желает "достигать целей любой ценой" или бросать своих людей в "бессмысленные мясные штурмы". Именно поэтому иногда приходилось отходить на более выгодные позиции.

"Украинские дроны попали в около 200 объектов критической инфраструктуры в РФ"

Как отмечает The Guardian, Сырский сказал, что у России была "прекрасная авиация" и "очень сильная" противовоздушная оборона. Поэтому Украина все больше применяет беспилотники. Он отметил, что Украина очень эффективно использует дроны и испытала роботизированные наземные системы - наземные роботы, которые могли доставлять боеприпасы или эвакуировать раненого солдата с поля боя. Кроме того, в ВСУ презентовали новый род войск - Силы беспилотных систем.

"Мы боремся не количеством, а качеством", - заявил Сырский, добавив, что дроны играют такую же большую роль, что и артиллерия.

По словам главкома, ВСУ успешно использовали дроны-камикадзе дальнего радиуса действия для нанесения ударов вглубь РФ, попав в около 200 российских объектов критической инфраструктуры. Сырский отметил, что все объекты были связаны с военной логистикой и включали заводы, склады горючего и боеприпасов.

Между тем как морские беспилотники, похожие на скоростные катера, потопили около трети Черноморского флота РФ. Главнокомандующий утверждает, что для россиян это "действительно стало ловушкой, а для некоторых суден могилой". Он акцентировал, что агрессор вынужден был полностью выйти из крымского порта в Севастополе после серии украинских атак. Также удары беспилотников и ракет уничтожили радиолокационные и ракетные установки противника.

О деоккупации Крыма и границах 1991 года

The Guardian отмечает, что ключевой целью Украины является уничтожение Керченской переправы и железнодорожного переезда, соединяющего оккупированный остров с Россией. Но когда это может произойти, Сырский отказался говорить. Издание напоминает, что две предыдущие попытки включали минирование грузовика и удар с беспилотника.

Генерал сказал, что у Киева был план вернуть Крым спустя более 10 лет после того, как Путин незаконно его оккупировал.

"Действительно ли это было возможно? Это реально. Конечно, это большая военная тайна. Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года. Мы должны победить, чтобы освободить наших граждан, которые находятся на оккупированных территориях и страдают", - отметил Сырский.

Главком также заявил, что Украина победит в войне и он знает, как это сделать.

"Я знаю, как я должен это сделать. И я уверен, что мы это сделаем", - сказал генерал.

Он рассказал журналистам, что не спит "много часов", а изредка во время отдыха читает книги по истории Украины, чтобы "понять прошлые процессы". Сырский говорит, что "у нас смелые люди и непростая история".

О мобилизации в Украине

Главком отметил, что без мобилизации не сможет создать новые резервы и бригады, которые нужны, поскольку РФ приумножает собственные сухопутные войска.

"Для нас очень важно, чтобы все граждане Украины выполнили свой конституционный долг", - сказал он.

Сырский также призвал украинцев, проживающих за пределами страны, также поучаствовать в противостоянии российской агрессии.

"Я надеюсь, что после победы они смогут рассказать своим детям, где они были. Где вы были, когда все граждане Украины сражались в столь ожесточенных боях? Вот в чем вопрос", - объясняет генерал.

На вопрос, сколько времени осталось до победы Украины в войне, Сырский говорит, что "нужно быть очень, очень смелым, чтобы сказать, когда именно".

"Мы делаем все, чтобы это произошло. Более важной задачи для нас просто нет", - подытожил главнокомандующий.