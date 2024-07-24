Мобілізація, втрати та кордони 1991 року. Головне з інтерв'ю Сирського про війну

Про винищувачі F-16

Головнокомандувач відмовився відповідати на питання про те, коли саме відбудеться довгоочікувана поставка винищувачів F-16 в Україну. На питання, чи може це відбутися цього тижня, чи вже в серпні він прямо не відповів.

"Я знаю (коли надійдуть F-16 в Україну - ред.). Але я, на жаль, не можу вам про це розповісти", - цитують журналісти Сирського.

Як пише The Guardian, "попри скептицизм щодо перспективи України на абсолютну перемогу, Сирський відзначив різні позитивні зрушення". F-16 посилили б протиповітряну оборону України та дозволили б Києву ефективніше протидіяти російським крилатим ракетам і влучно вражати наземні цілі.

Однак, підкреслив головком, є межі можливостей цих винищувачів. Сирський каже, що F-16 наближатимуться до фронту не ближче 40 км, щоб їх не збили росіяни.

Про співвідношення сил та те, що чисельність військ РФ в Україні сягне 690 000

За словами журналістів, Сирський визнає, що росіяни мають набагато кращі ресурси. Він розповів, що у ворога більше танків, БМП, солдатів.

За даними головкома, РФ на початку вторгнення мала 100 000 солдатів, зараз ця кількість зросла до 520 000, а до кінця 2024 року їх буде 690 000.

Також з 2022 року кількість російських танків зросла вдвічі - з 1700 до 3500, артилерійських систем - втричі, а бронетранспортерів - з 4500 до 8900 одиниць.

"Коли справа доходить до військової техніки, то тут співвідношення 1:2 або 1:3 на користь росіян....Противник має значну перевагу в силах і засобах. Тому для нас справді на першому плані стоїть питання постачання, питання якості", - сказав Сирський.

"Якщо РФ здійснить черговий штурм в Запорізькій області, ми дамо їм хорошу відповідь"

Головнокомандувач, як зазначає The Guardian, каже, що ситуація є "дуже складною".

"Російський агресор атакує наші позиції на багатьох напрямках. Чи можна зупинити просування Росії? Так, звісно. Перш за все, це залежить від наших мужніх солдатів, наших офіцерів", - сказав він та додав, що досить часто стійкі та героїчні українські підрозділи перемагали більші угруповання ворога.

Як приклад він навів останню спробу РФ захопити Харків і сусідню Сумську область. Заявивши, що противнику "це не вдалося", хоч бої тривали. Головком сказав, що спроба російського диктатора Володимира Путіна створити так званий "коридор безпеки" біля прикордоння, зокрема біля Бєлгородської області, була зірвана.

А на питання що стосується чуток, мовляв, Москва планує черговий штурм на півдні Запорізької області він відповів ствердно: "Якщо це станеться, ми можемо дати їм (військам РФ - ред.) хорошу відповідь".

Протяжність лінії фронту - 3700 км

Головнокомандувач описав повзучі перемоги Росії як "тактичні" - локальні досягнення, а не "оперативний" прорив, як-от захоплення великого міста.

"В принципі, супротивник не досяг істотного прогресу", - заявив він.

За словами Сирського протяжність лінії фронту становить 3700 км. При цьому активні бойові дії тривають на ділянці завдовжки 977 км, що "вдвічі перевищує довжину кордону між Німеччиною і Францією".

Про втрати України та РФ

Як підкреслив головком, втрати Кремля є втричі більші за українські, а на окремих напрямках "навіть більше".

"Їх кількість вбитих набагато більша", - підкреслив Сирський.

Видання нагадало лютневу заяву президента Володимира Зеленського, який тоді розповів, що кількість загиблих серед українських військових становить 31 тисячу. На питання, чи міг би головком оновити дані, він відмовився, назвавши цю тему "делікатною" і такою, яку Москва може використати.

Своєю чергою Сирський порівняв свою тактику на полі бою з тактикою, яку використовували російські командири, які відомі тим, що жертвували величезною кількістю піхоти, щоб просунутися на 100-200 метрів.

"Для нас важливо зберегти життя наших бійців, а не захищати руїни", - сказав Сирський та додав, що не бажає "досягати цілей за будь-яку ціну" або кидати своїх людей у "безглузді м’ясні штурми". Саме через це часом доводилося відходити на більш вигідні позиції.

"Українські дрони поцілили в близько 200 об’єктів критичної інфраструктури у РФ"

Як зазначає The Guardian, Сирський сказав, що Росія мала "чудову авіацію" і "дуже сильну" протиповітряну оборону. Через це Україна все більше застосовує безпілотники. Він зазначив, що Україна дуже ефективно використовує дрони та випробувала роботизовані наземні системи - наземних роботів, які могли доставляти боєприпаси або евакуювати пораненого солдата з поля бою. Крім того, в ЗСУ презентували новий рід військ - Сили безпілотних систем.

"Ми боремося не кількістю, а якістю", - заявив Сирський, додавши, що дрони відіграють таку ж велику роль, що й артилерія.

За словами головкома, ЗСУ успішно використовували дрони-камікадзе далекого радіусу дії для завдання ударів углиб РФ, поціливши у близько 200 російських об’єктів критичної інфраструктури. Сирський зауважив, що всі об'єкти були пов’язані з військовою логістикою і включали заводи, склади палива і боєприпасів.

Тим часом як морські безпілотники, схожі на швидкісні катери, потопили близько третини Чорноморського флоту РФ. Головнокомандувач стверджує, що для росіян це "дійсно стало пасткою, а для деяких суден могилою". Він акцентував, що агресор був змушений повністю вийти з кримського порту в Севастополі після серії українських атак. Також удари безпілотників і ракет знищили радіолокаційні та ракетні установки ворога.

Про деокупацію Криму та кордони 1991 року

The Guardian зазначає, що ключовою метою України є знищення Керченської переправи та залізничного переїзду, що з’єднує окупований півострів з Росією. Але коли це може статися, Сирський відмовився сказати. Видання нагадує, що дві попередні спроби включали замінування вантажівки та удар з безпілотника.

Генерал сказав, що в Києва був план повернути Крим через понад 10 років після того, як Путін незаконно його окупував.

"Чи справді це було можливо? Це реально. Звичайно, це велика військова таємниця. Ми зробимо все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року. Ми маємо перемоги, щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають", - зазначив Сирський.

Головком також заявив, що Україна переможе у війні й він знає як це зробити.

"Я знаю, як я маю це зробити. І я впевнений, що ми це зробимо", - сказав генерал.

Він розповів журналістам, що не спить "багато годин", а зрідка у часи відпочинку читає книжки з історії України, щоб "зрозуміти минулі процеси". Сирський каже, що "в нас сміливі люди й непроста історія".

Про мобілізацію в Україні

Головком зазначив, що без мобілізації не зможе створити нові резерви і бригади, які потрібні, оскільки РФ примножує власні сухопутні війська.

"Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов’язок", - сказав він.

Сирський також закликав українців, які проживають за межами країни, також взяти участь у протистоянні російській агресії.

"Я сподіваюся, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були. Де ви були, коли всі громадяни України билися в таких запеклих боях? Ось у чому питання", - пояснює генерал.

На питання, скільки часу залишилося до перемоги України у війні, Сирський каже, що "потрібно бути дуже, дуже сміливим, аби сказати, коли саме".

"Ми робимо все, щоб це відбулося. Важливішого завдання для нас просто немає", - підсумував головнокомандувач.