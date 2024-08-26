Мобилизация ВПЛ: юрист объяснил, как переселенцам получить отсрочку

Украинское законодательство предусматривает всеобщую военную обязанность для мужчин призывного возраста. Часть жителей страны имеет право на отсрочку или освобождение от военной службы.

РБК-Украина узнало у адвоката Дмитрия Франчука, по каким принципам проводят мобилизацию внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), зарегистрированных на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ).

Мобилизация ВПЛ

Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №1487 от 30 декабря 2022 года. В частности, в нем прописаны условия военного учета, взятие и снятие с него людей со статусом ВПЛ.

Согласно статье 21 Порядка, граждане, прибывшие ВОТ, могут быть взяты на персонально-первичный и персональный военный учет после того, как их зарегистрируют в качестве ВПЛ и внесут в военный учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Для этого необходимо подать следующие документы:

Заявление

Паспорт гражданина Украины

Военный билет или временное удостоверение военнообязанного

Для лиц, уволенных в запас – учетно-послужная карточка, предписание воинской части

Для тех, кто был уволен по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам: свидетельство о болезни и другие документы, подтверждающие законность досрочного увольнения

Решение военно-врачебных комиссий о пригодности к военной службе в мирное или военное время (при наличии)

Дмитрий Франчук отмечает, что люди со статусом ВПЛ имеют право на отсрочку от мобилизации, поскольку они находятся в сложных жизненных ситуациях. Решения о мобилизации переселенцев принимаются в индивидуальном порядке, при этом учитываются жизненные обстоятельства каждого человека.

Чтобы получить отсрочку внутренне перемещенные лица должны иметь соответствующие документы, подтверждающие их статус.

В Постановлении указано, что в случаях, когда во время войны меняется место регистрации или проживания, могут потеряться личные или военно-учетные документы. Неприбытие в ТЦК все равно считается нарушением закона, даже при таких обстоятельствах. Поэтому необходимо обратиться в центр комплектования и предоставить информацию о регистрации как ВПЛ.

Мобилизация переселенцев из ВОТ

Ситуация с мобилизацией лиц, имеющих прописку на ВОТ, более сложная.

"Как правило, учитывается фактическое место жительства лица, а не место прописки. То есть, если человек проживает на подконтрольной Украине территории, он подлежит общим правилам мобилизации", – говорит Дмитрий Франчук.

Он также рассказывает, что в начале полномасштабной войны в Украине было несколько случаев, когда лица с пропиской на временно оккупированных территориях Донбасса не призывались на службу. Это связано с определенными правовыми и логистическими трудностями.

В то же время, сейчас таких людей могут мобилизовать на общих основаниях, если они находятся на подконтрольной Украине территории, подпадают под мобилизацию по возрасту и имеют соответствующее состояние здоровья.