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Нацполиция опровергла фейки об утечке оружия из Украины в ЕС

Четверг 30 ноября 2023 16:59
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Нацполиция опровергла фейки об утечке оружия из Украины в ЕС Фото: в НПУ рассказали, что ни один факт контрабанды западного оружия в страны ЕС не был вявлен (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Правоохранителями не был выявлен ни один факт незаконного попадания огнестрельного вооружения военного образца из Украины в европейские страны или контрабанды.

Об этом заявил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг в "Медиацентре Украина".

Таким образом в полиции доказали ложность разнообразных сообщений, инспирированных пропагандистами страны-агрессора, будто бы из Украины происходит вывоз оружия, переданного странами-партнерами.

По словам Дзюбинского, РФ систематически распространяет фейковые "новости" о якобы утечке из Украины огнестрельного оружия в страны ЕС.

При этом в Нацполиции обращают внимание, что в текущем году внутри Украины из незаконного оборота правоохранители изъяли более 4,7 тысячи единиц огнестрельного оружия. Также были обнаружены более 100 схронов с вооружениями.

Начальник Департамента уголовного розыска отметил, что для предотвращения подобных правонарушений в Украине хотят создать международный информационный центр. В него войдут представители полиции стран Евросоюза.

Манипуляции о якобы утечке западного оружия из Украины

Отметим, время от времени в различных СМИ появляются материалы на тему возможной контрабанды вооружений из Украины в другие государства. Часто подобные фейки "педалируются" российскими пропагандистами, иногда на страницах известных изданий появляются манипуляционные публикации.

Так, например, ранее в МИД заметили антиукраинскую манипуляцию в статье Financial Times на предмет якобы обеспокоенности Молдовы увеличением контрабанды оружия из Украины.

Также перед этим в Финляндии разоблачили фейк о якобы контрабанде украинского оружия в их страну.

Ранее в мае еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что ЕС не фиксировал контрабанды оружия из Украины в значительных объемах с начала полномасштабного вторжения РФ.

Добавим, что на днях США и Украина договорились об усилении мониторинга конечного использования американского оружия.

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