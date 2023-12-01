ua en ru
Пт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Meta ликвидировала китайскую ботоферму, она распространяла фейки об Украине

Пятница 01 декабря 2023 16:55
UA EN RU
Meta ликвидировала китайскую ботоферму, она распространяла фейки об Украине Архивное фото: Meta ликвидировала китайскую ботоферму (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Компания Meta отчиталась о ликвидации сети фейковых аккаунтов, которая базировалась в Китае. Боты публиковали противоречивый контент о помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Пользователи выдавали себя за американцев и стремились распространять противоречивый контент о политике США и отношениях между Вашингтоном и Пекином", - говорится в сообщении

Среди тем, которые публиковала сеть, были аборты, вопросы культурной войны и помощь Украине. Meta не связала эти профили с чиновниками Пекина, но заметила рост количества таких сетей в Китае накануне выборов в США в 2024 году.

По словам компании, Китай сейчас является третьим по величине географическим источником таких сетей после России и Ирана.

Meta обнаружила еще несколько ботоферм

Сеть, базирующаяся в Китае, включала более 4700 учетных записей и использовала изображения профилей и имена, скопированные у других пользователей по всему миру. Аккаунты делились публикациями друг друга и лайкали их, а часть контента, похоже, была взята непосредственно из соцсети X.

Компания заявила, что также обнаружила две меньшие сети: одна базируется в Китае и фокусируется на Индии и Тибете, а другая - в России, которые публикуют сообщения преимущественно на английском языке о вторжении в Украину и продвигают каналы Telegram.

Российские сети, которые побудили компанию сосредоточиться на недостоверных кампаниях после выборов 2016 года, все больше внимания уделяют войне в Украине и пытаются подорвать международную поддержку Киева.

Фейки против Украины

Недавно в сеть попало видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, где он якобы призывает украинцев к "перевороту", а военных - "не подчиняться преступным приказам власти".

Также в Украине "гуляет" информация о якобы "мобилизации сотен беременных" в ряды ВСУ. На самом деле это не более чем фейк и российский нарратив.

В социальных сетях распространяется видео с заявлением президента Владимира Зеленского о якобы отмене военного положения в части Украины. Этот видеофайл является фейком.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Facebook Китай Twitter Instagram WhatsApp Meta Война в Украине
NEWS
Словацкие перевозчики начали блокирование КПП на границе с Украиной, - ГПСУ
Словацкие перевозчики начали блокирование КПП на границе с Украиной, - ГПСУ
DAILY
Снайпер 95-й бригады ВСУ: Перебирать целями на современной войне не очень правильно
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Снайпер 95-й бригады ВСУ: Перебирать целями на современной войне не очень правильно