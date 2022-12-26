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Мобилизация в Украине: ВПЛ напомнили о важном правиле в случае переезда

Фото: украинцам, имеющим статус ВПЛ, напомнили о важном правиле (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Военнообязанные, выехавшие с места своего фактического проживания, должны стать на военный учет по новому месту фактического проживания в течение 7 дней после приезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Это не значит, что вам сразу вручат повестку. Подробный перечень тех, кого освободили от мобилизации можно найти в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", - напоминают в министерстве.

В частности, как напоминают в Минреинтеграции, освобожденными от мобилизации являются следующие категории военнообязанных граждан:

  • лица с инвалидностью или лица, которые согласно заключению военно-врачебной комиссии признаны временно непригодными к воинской службы по состоянию здоровья сроком до 6 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);
  • женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
  • женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы.

С полным перечнем военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, можно ознакомиться в статье 23 указанного выше Закона.

"Если вы относитесь к лицам, не подлежащим мобилизации, но повестка все равно пришла, нужно явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие ваш статус", - добавили в ведомстве.

Ранее РБК-Украина напоминало, кому и при каких условиях разрешено покидать страну во время военного положения.

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мобилизация в Украине