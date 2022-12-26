Мобілізація в Україні: ВПО нагадали про важливе правило у разі переїзду

Військовозобов’язані, що виїхали з місця свого фактичного проживання мають стати на військовий облік за новим місцем фактичного проживання протягом 7 днів після приїзду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
"Це не означає, що вам одразу вручать повістку. Детальний перелік тих, кого звільнили від мобілізації, можна знайти у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - нагадують в міністерстві.
Зокрема, як нагадують в Мінреінтеграції, звільненими від мобілізації є такі категорії військовозобов’язаних громадян:
З повним переліком військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, можна ознайомитися у статті 23 зазначеного вище Закону
"Якщо ви належите до осіб, які не підлягають мобілізації, але повістка все одно прийшла, потрібно з’явитися до військкомату та надати документи, які підтверджують ваш статус", - додали в відомстві.
Раніше РБК-Україна нагадувало, кому і за яких умов дозволено залишати країну під час воєнного стану.
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