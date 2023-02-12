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Мобилизация в Украине. Кому могут аннулировать повестку: объяснение ВСУ

Фото: аннулировать выданную повестку могут при двух условиях (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине изданную повестку военнообязанному могут аннулировать при двух условиях. Если лицо имеет основания для отсрочки или бронь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение
начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковника Романа Горбача.

"Военнообязанный, имеющий бронь от призыва по мобилизации, все удостоверяющие документы должен носить с собой. И при их предъявлении вручения повестки не будет", - пояснил полковник Горбач.

Впрочем, если такая ситуация все же случилась, то со всеми этими документами следует прибыть в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы аннулировать повестку.

Кто из военнообязанных подлежит бронированию

Отметим, что по украинскому законодательству бронированию подлежат военнообязанные, которые работают:

  • в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

При этом критерии и порядок, по которым происходит определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, устанавливаются Кабмином.

Мобилизация в Украине продолжается

Напомним, недавно в Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней (до 18 мая). Это автоматически означает, что повестки будут продолжать выдавать военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет.

Добавим, ранее РБК-Украина объясняла, кто имеет право выдавать повестки.

Также мы писали, что в Украине начали выдавать повестки нового образца.

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