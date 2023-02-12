Мобилизация в Украине. Кому могут аннулировать повестку: объяснение ВСУ

В Украине изданную повестку военнообязанному могут аннулировать при двух условиях. Если лицо имеет основания для отсрочки или бронь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение
начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковника Романа Горбача.
"Военнообязанный, имеющий бронь от призыва по мобилизации, все удостоверяющие документы должен носить с собой. И при их предъявлении вручения повестки не будет", - пояснил полковник Горбач.
Впрочем, если такая ситуация все же случилась, то со всеми этими документами следует прибыть в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы аннулировать повестку.
Отметим, что по украинскому законодательству бронированию подлежат военнообязанные, которые работают:
При этом критерии и порядок, по которым происходит определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, устанавливаются Кабмином.
Напомним, недавно в Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней (до 18 мая). Это автоматически означает, что повестки будут продолжать выдавать военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет.
Добавим, ранее РБК-Украина объясняла, кто имеет право выдавать повестки.
Также мы писали, что в Украине начали выдавать повестки нового образца.
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