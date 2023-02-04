Мобилизация в Украине. Где и кто имеет право выдавать повестки: разъяснение ВСУ

В Украине продолжает действовать военное положение. Вместе с ним также и всеобщая мобилизация, поэтому в ВСУ объясняют, где и кому могут вручать повестки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковника Романа Горбача.

Где могут вручить повестку

Как пояснил полковник Горбач, законных способов вручения повестки потенциальному призывнику немало, а сама повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законодательством Украины.

Кто имеет право вручать повестку

Что касается вручения повесток лицами, то, по словам Горбача, повестку необязательно должен вручать представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Она может быть выдана и другими должностными лицами, предусмотренными законодательством.

Например, руководителем учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, так и, например, руководителем ЖЭКа, ОСМД и другими должностными лицами, которые уполномочены территориальным центром комплектования вручать такую повестку, объясняет Горбач.

Если отказаться от повестки?

"В случае если потенциальный призывник отказывается ставить подпись о получении повестки, то требования к нему могут быть доведены в присутствии свидетелей", - говорит начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ.

И здесь есть свои нюансы. К примеру, если призывник отказывается выполнять правила военного учета, то к нему может примениться ответственность согласно законодательству.

"Если это повестка, например, для сверки военно-учетных данных, то применяется административная ответственность. Если призывник прошел сверку военно-учетных данных, медицинскую комиссию по призыву и избежал от отправки в воинскую часть, то в таком случае наступает уголовная ответственность", - отметил Горбач.

"Никаких волн мобилизации нет"

В свою очередь полковник Горбач акцентировал, не стоит тиражировать видео, где якобы представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки незаконно вручают повестки. Поскольку этими роликами в широких масштабах пользуется потом роспропаганда.

"Спросим себя: кому в первую очередь это выгодно? Конечно, это на руку российской пропаганде, чтобы взорвать авторитет ВСУ в обществе. Напомню, мобилизация продолжается. Она была и вчера, и позавчера. Она началась еще 24 февраля прошлого года. Никаких волн мобилизации нет", - подчеркнул он.

С чем связана активная раздача повесток

Горбач также объясняет, что на первом этапе у территориальных центров были большие очереди, комплектовалось много новых частей, но сейчас объемы мобилизации в разы уменьшились. Впрочем, сейчас нужны специалисты новых образцов вооружения, которые нам предоставляют партнеры. А также для доукомплектования отдельных частей, замены на передовой с начала войны.

"Им нужно определенное время на отдых. Не будет преувеличением сказать, что сейчас решающий период для наших государств. Каждый гражданин должен осознать всю ответственность, возложенную на него законодательством, и с пониманием отнестись к мобилизационным мерам, которые проходят в государстве", - призывает Горбач.

Повестка - сразу отправка в зону боевых действий?

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ в итоге обратил внимание, если мобилизованные имеют опыт военной службы и непродолжительный перерыв в прохождении службы, они, конечно, могут отправляться сразу в боевые воинские части.

Но, личный состав, ранее не проходивший службы, направляют в учебные центры, где их обучают по определенным специальностям. И только после этого они прибывают в воинские части на конкретные должности.

Напомним, что в Украине начали выдавать повестки нового образца.

Также мы писали о том, почему повестки вручают на улице и блокпостах.