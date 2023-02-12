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Мобілізація в Україні. Кому можуть анулювати повістку: пояснення ЗСУ

Фото: анулювати видану повістку можуть за двох умов (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні видану повістку військовозобов'язаному можуть анулювати за двох умов. Якщо особа має підстави для відстрочки або бронь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення
начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковника Романа Горбача.

"Військовозобов’язаний, який має бронь від призову по мобілізації, усі документи, котрі це посвідчують, має носити з собою. І при їхньому пред’явленні вручення повістки не буде", - пояснив полковник Горбач.

Втім, якщо така ситуація все ж трапилася, то зі всіма цими документами потрібно прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб анулювати повістку.

Хто з військовозобов'язаних підлягає бронюванню

Зазначимо, що за українським законодавством бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

  • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

При цьому критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, встановлюються Кабміном.

Мобілізація в Україні триває

Нагадаємо, нещодавно в Україні продовжили строк дії воєнного стану та загальної мобілізації, ще на 90 днів (до 18 травня). Це автоматично означає, що повістки й далі видаватимуть військовозобов'язаним чоловікам від 18 до 60 років.

Додамо, раніше РБК-Україна пояснювало, хто має право видавати повістки.

Також ми писали про те, що в Україні почали видавати повістки нового зразка.

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