Мобілізація в Україні. Кому можуть анулювати повістку: пояснення ЗСУ

В Україні видану повістку військовозобов'язаному можуть анулювати за двох умов. Якщо особа має підстави для відстрочки або бронь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення
начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковника Романа Горбача.
"Військовозобов’язаний, який має бронь від призову по мобілізації, усі документи, котрі це посвідчують, має носити з собою. І при їхньому пред’явленні вручення повістки не буде", - пояснив полковник Горбач.
Втім, якщо така ситуація все ж трапилася, то зі всіма цими документами потрібно прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб анулювати повістку.
Зазначимо, що за українським законодавством бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:
При цьому критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, встановлюються Кабміном.
Нагадаємо, нещодавно в Україні продовжили строк дії воєнного стану та загальної мобілізації, ще на 90 днів (до 18 травня). Це автоматично означає, що повістки й далі видаватимуть військовозобов'язаним чоловікам від 18 до 60 років.
Додамо, раніше РБК-Україна пояснювало, хто має право видавати повістки.
Також ми писали про те, що в Україні почали видавати повістки нового зразка.
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