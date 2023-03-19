Мобилизация в Украине: какие бывают виды повесток

Он отметил, что в целом существуют следующие виды повесток:

для уточнения учетных данных;

для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК);

мобилизационное распоряжение о направлении на военную службу в порядке всеобщей мобилизации;

повестка о призыве на срочную военную службу (в настоящее время не вручается, поскольку не происходит призывная кампания срочников).

В то же время он подчеркнул, что четкий перечень видов повесток действующим законодательством не установлен.

Напомним, за неявку по повестке грозит как административное, так и уголовное наказание.

Также ранее РБК-Украина объясняло, можно ли отказаться от вручения повестки.

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