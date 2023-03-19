Мобілізація в Україні: які бувають види повісток

Під час загальної мобілізації в Україні чоловікам призовного віку (від 18 до 60 років) можуть вручати повістки. Всього є чотири головні види повісток.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів адвокат АО “GRACERS” Станіслав Польовий.
Він зазначив, що загалом існують такі види повісток:
Водночас він наголосив, що чіткого переліку видів повісток чинним законодавством не встановлено.
Нагадаємо, за неявку за повісткою загрожує як адміністративне, так і кримінальне покарання.
Також раніше РБК-Україна пояснювало, чи можна відмовитись від вручення повістки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.