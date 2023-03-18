Можно ли отказаться от вручения повестки: ответ адвоката
Украинцы могут отказаться от получения повестки, если ее пытаются вручить неустановленные лица или без надлежащих полномочий, а также в случае нарушения порядка вручения повесток.
Об этом рассказал адвокат АО "GRACERS" Станислав Полевой в интервью РБК-Украина.
"Можно (отказаться от повестки, - ред), однако лишь в случаях, если лица, пытающиеся вручить повестки нарушают процедуру вручения повесток, или не имеют соответствующих полномочий", - сказал адвокат.
Однако в случае, если работниками ТЦК и социальной поддержки соблюдены все процедурные требования, то без наступления негативных для лица последствий (привлечения к административной или уголовной ответственности) отказаться от получения повестки невозможно.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, кому и как могут вручать повестки во время военного положения.
Также ранее мы писали, что теперь вручение повесток в Украине будет происходить на камеру. Таким образом, военным и правоохранителям будет легче зафиксировать правонарушения, а также наказывать за уклонение от мобилизации.
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