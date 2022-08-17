Мобілізація в Україні. У Міноборони пояснили, кого призивають до армії у першу чергу

Він нагадав, що темпи та об'єми мобілізації встановлює Генеральний штаб ЗСУ, враховуючи потреби на фронті та втрати.

"Саме Генштаб чітко знає, на якому напрямку, в якому виді сил чи військ потрібне заміщення, або відвести бригаду на відновлення боєздатності й замість неї ввести резерв", - пояснив міністр.

Резніков заявив, що наразі до армії мобілізують конкретних спеціалістів, зокрема операторів безпілотників, зв’язківців, артилеристів та ін.

За його словами, також потрібні фахівці, які оперативно опанують засобами та озброєнням "натовських" стандартів, яке надходить українській армії.