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Мобилизация в Украине. В Минобороны объяснили, кого призывают в армию в первую очередь

Фото: в украинскую армию мобилизуют конкретных специалистов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Вооруженные силы Украины сейчас не нуждаются в увеличении темпов мобилизации. В армию в первую очередь призывают конкретных специалистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в интервью "Голоса Америки".

Он напомнил, что темпы и объемы мобилизации устанавливает Генеральный штаб ВСУ, учитывая потребности на фронте и потери.

"Именно Генштаб четко знает, на каком направлении, в каком виде сил или войск нужное замещения, или отвести бригаду на восстановление боеспособности и вместо нее ввести резерв", - объяснил министр.

Резников заявил, что сейчас в армию мобилизуют конкретных специалистов, в частности операторов беспилотников, связистов, артиллеристов и др.

По его словам, также нужны специалисты, которые оперативно овладеют средствами и вооружением "натовских" стандартов, которое поступает украинской армии.

Напомним, в Украине до 21 ноября продолжили военное положение и мобилизацию.

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Министерство обороны УкраиныАлексей Резниковмобилизация в УкраинеВойна в Украине