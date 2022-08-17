Мобилизация в Украине. В Минобороны объяснили, кого призывают в армию в первую очередь

Он напомнил, что темпы и объемы мобилизации устанавливает Генеральный штаб ВСУ, учитывая потребности на фронте и потери.

"Именно Генштаб четко знает, на каком направлении, в каком виде сил или войск нужное замещения, или отвести бригаду на восстановление боеспособности и вместо нее ввести резерв", - объяснил министр.

Резников заявил, что сейчас в армию мобилизуют конкретных специалистов, в частности операторов беспилотников, связистов, артиллеристов и др.

По его словам, также нужны специалисты, которые оперативно овладеют средствами и вооружением "натовских" стандартов, которое поступает украинской армии.