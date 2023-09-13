Мобилизация и студенты. Кого точно не будут призывать, а кто все же может служить

Закон

В соответствии с законом о мобилизационной подготовке и мобилизации призыву на военную службу не подлежат, в частности, соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах. На студентов заочной формы обучения эта норма не распространяется.

Отметим, призыву также не подлежат ученые, имеющих ученое звание или ученую степень, педагоги, при условии, что они работают в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Новая инициатива

Недавно в парламенте появилась новая инициатива, которой предлагается ввести предел по возрасту для отсрочки от мобилизации студентов - до 30 лет. Эта норма в первую очередь касается соискателей второго высшего образования.

Так, предлагается в законе указать, что призыву на военную службу не подлежат:

студенты, которые по дневной или дуальной формам получают уровень образования, который выше ранее полученного в последовательности, определенной законом Украины "Об образовании", если обучение было начато не позже года достижения соискателем образования 30-летнего возраста, а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.

Минобразования

Глава МОН Оксен Лесовой недавно отметил, что существует определенная тенденция - "люди используют поступление в университеты как легальный, но все же нечестный способ избежать мобилизации".

Комментируя новый законопроект, Лесовой пояснил, что в предложенных изменениях говорится, что отсрочка не будет распространяться на мужчин старше 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование.

Вместе с тем отсрочка будет сохраняться для студентов-мужчин, которые еще не достигли 30 лет и получают последовательное образование, а также для педагогов, работающих в учебных заведениях (по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки).

Что еще предлагает Рада

Кроме того, в Раде зарегистрировали еще одну законодательную инициативу, которая в этот раз касается и студентов, получающих первое высшее образование. Опять же предлагается внести изменения в норму закона о мобилизации в отношении студентов. Инициатор законопроект предлагает оплачивать обучение за счет государства в обмен на согласие на призыв.

Предлагаются следующие изменения:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования могут по собственному желанию дать согласие на призыв на военную службу во время мобилизации, в таком случае государство обеспечивает им получение соответствующего образования без каких-либо выплат со стороны этих граждан.